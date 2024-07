Ο Ραφαέλ Ναδάλ... επιβίωσε σε ματς τεσσάρων ωρών και με νίκη επί του Μαριάνο Ναβόνε με 6-7(2), 7-5, 7-5 πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά στο Μπάσταν της Σουηδίας.

Ναδάλ από τα παλιά θύμισε ο Ισπανός τενίστας στην αναμέτρησή του κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, όπου μετά από τέσσερις ώρες επικράτησε με 6-7(2), 7-5, 7-5 και προκρίθηκε στην τετράδα του τουρνουά στο Μπάσταντ. Αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ράφα Ναδάλ, μετά τον ημιτελικό στο Wimbledon το 2022.

UNBELIEVABLE 🔥 The moment @RafaelNadal completed his win against 4th seed Navone after a 4 HOUR marathon! #NordeaOpen pic.twitter.com/3iqPWk6dYo

O αγώνας, όπως μαρτυρά και η διάρκειά του, ήταν γεμάτος με τους δύο τενίστες να παίζουν παρά δύο games το μάξιμουμ. Ο Αργεντινός τενίστας κατάφερε να ξεχωρίσει στο tie-break του πρώτου σετ, καθώς επέτρεψε μόνο δύο πόντους στον Ναδάλ για να πάρει το σετ με 7-6(2).

Στο δεύτερο σετ, ο Ισπανός ξεκίνησε με 3-0 σερί, όμως ο Ναβόνε είχε άμεση απάντηση φέρνοντας τις ισορροπίες στο σετ (3-3). Βέβαια, ο 38χρονος τενίστας είχε ακόμη ένα break στο σετ, το οποίο ήρθε σε καθοριστικό σημείο και πιο συγκεκριμένα στο 11ο game (6-5). O κάτοχος 22 Grand Slam δεν λάθεψε με τις μπάλες στα χέρια και έστειλε το ματς σε decider.

VAMOSSS 💪@RafaelNadal claims the second set in style to force a decider in Bastad!#NordeaOpen pic.twitter.com/FRcA181ypv