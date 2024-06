Τις καθιερωμένες φωτογραφίες ως ο νέος Νο.1 τενίστας στον κόσμο έβγαλε ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Ιταλό να ποζάρει δίπλα στο τρόπαιο για τον καλύτερο τενίστα στον κόσμο.

Η νέα εβδομάδα βρήκε τον Γιανίκ Σίνερ στην κορυφή της παγκόσμιας εβδομάδας, με τον ίδιο το μεσημέρι της Δευτέρας (10/6) να ποζάρει με το τρόπαιο του Νο.1 τενίστα στον κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιταλός τενίστας ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του ATP Ranking, ρίχνοντας μετά από πολλές εβδομάδες τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να πέφτει στο Νο.3, μιας και ο Κάρλος Αλκαράθ ανέβηκε στο Νο.2 με την κατάκτηση του Roland Garros.

Your new ATP World No. 1 presented by PIF 🏆



ATP Tour Chairman, Andrea Gaudenzi, presented Jannik Sinner with the trophy at the Monte-Carlo Country Club 🙌#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/OjQQec3kmm