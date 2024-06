Ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Roland Garros παίρνοντας τη νίκη στον τελικό επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο στον γαλλικό Grand Slam.

Το πρώτο του Roland Garros κατέκτησε ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος στον τελικό που διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρερ με 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 στον τελικό του γαλλικού Grand Slam. Ο νεαρός Ισπανός προσέθεσε το τρίτο Grand Slam στην καριέρα του, φτάνοντας τα τρία.

Από το πρώτο game έγινε ξεκάθαρο πως τα πράγματα δεν κυλήσουν καλά για τον Ζβέρεφ στο πρώτο σετ. Ο Γερμανός δέχτηκε break, αλλά βρήκε άμεσα απάντηση και έκανε το break back (1-1). Μάλιστα, ο Νο.4 του κόσμου πήγε με προβάδισμα στην αλλαγή πλευράς, ωστόσο και πάλι ο Γερμανός δυσκολευόταν αρκετά να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Αλκαράθ.

Ο Ισπανός με τρία σερί games πήρε αέρα δύο games (4-2), κυνηγώντας ακόμα ένα break στο έβδομο game με τον Ζβέρεφ να ζβήνει τα break points και να κάνει το 4-3. Ο Νο.3 του κόσμου έκανε το 5-3 χωρίς προβλήματα και στο 9ο game πραγματοποίησε το τρίτο break στο σετ, παίρνοντας το προβάδισμα στον τελικό (6-3).

