Εκπληκτικές ημέρες περνάει στην Ρώμη ο Αλεχάντρο Ταμπίλο, ο οποίος έκλεισε για πρώτη φορά στην καριέρα του εισιτήριο για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας του Ζίζεν Ζανγκ με 6-3, 6-4.

