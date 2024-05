O Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη επί του Κάμερον Νόρι με 6-2, 7-6 (1) και σφράγισε το εισιτήριο για την φάση των "16" του τουρνουά της Ρώμης.

Πραγματοποιώντας πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Κάμερον Νόρι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με straight sets νίκη 6-2, 7-6 (1) πανηγύρισε την πρόκριση στους καλύτερους "16" του τουρνουά Masters της Ρώμης. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θ' αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 6(2)-7, 6-4, 6-4.

