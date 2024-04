Ο Γιάνικ Σίνερ νικώντας δύσκολα τον Χόγλκερ Ρούνε με 2-1 σετ, έφθασε το φετινό του ρεκόρ στο 25-1 και έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά στα ημιτελικά στο Μasters του Μόντε Κάρλο.

Ο Γιάνικ Σίνερ είδε κι έπαθε μέχρι να καταβάλει την αντίσταση του πεισματάρη Χόλγκερ Ρούνε με 6-4, 6-7(6), 6-3 σε δύο ώρες και 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά στο Masters του Μόντε Κάρλο.

Εκεί όπου το Σάββατο (13/4) ο 22χρονος Ιταλός θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά για μια θέση στον τελικό.

Ο Σίνερ έφθασε στην 25η νίκη του σε 26 αγώνες μέσα στο 2024, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του Indian Wells και έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο στα άλλα τρία τουρνουά που έχει αγωνιστεί, το Australian Open, το 500άρι στο Ρότερνταμ και το Masters στο Μαϊάμι.

Acknowledge HIM @janniksin becomes the only player to reach the semi-finals at all THREE ATP Masters 1000 events this season! @ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/QJCXtoGfNM