Την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά στο Πριγκιπάτο πήραν οι Γιανίκ Σίνερ και Ντανιίλ Μεντβέντεφ επί των Σεμπάστιαν Κόρντα και Γκαέλ Μονφίς αντίστοιχα.

Ο Γιανίκ Σίνερ συνέχισε το... βιολί του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο και με επίδειξη δύναμης κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα πήρε τη νίκη με 6-1, 6-2. Μαζί με τον Ιταλό στην επόμενη φάση πέρασε και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος επικράτησε του Γκαέλ Μονφίς με 6-2, 6-4.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Ιταλός τενίστας μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για ένα ρόλο με τον Κόρντα σε ρόλο κομπάρσου. Ο Σίνερ ήταν καταιγιστικός απέναντι στον αντίπαλό του και με πέντε breaks δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να πανηγυρίσει ακόμα μία νίκη φέτος, την 23η στο ενεργητικό του.

Ο κάτοχος του φετινού Australian Open ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση με δύο συνεχόμενα games και με ένα μικρό... διάλειμμα στο τρίτο game του σετ (2-1) έκανε 4-0 σερί και πήρε προβάδισμα στο ματς. Παρόμοια έκβαση είχε και το δεύτερο σετ, με τον Αμερικανό να παίρνει ένα παραπάνω game, αλλά μην μπορεί να σταματήσει τον Σίνερ σε καμία περίπτωση για να διαμορφωθει το τελικό 6-2.

Dominant display ⚡️@janniksin is through to the last 16 in Monaco!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/IJOa4L9KvY