Μεγάλες νίκες πήραν οι Αλεξέι Ποπίριν και Λορέντσο Σονέγκο, απέναντι στους Αντρέι Ρούμπλεφ και Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Τον υπερασπιστή του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ απέκλεισε από τη συνέχεια του Masters στο Μονακό ο Αλεξέι Ποπίριν με νίκη 6-4, 6-4 και πέρασε στην επόμενη φάση του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε και ο Λορέντσο Σονέγκο, ο οποίος επικράτησε με 6-4, 7-5.

Στο πρώτο ματς χρονικά ο Ποπίριν πέταξε εκτός διοργάνωσης τον περυσινό κάτοχο του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος τενίστας ήταν ασταθής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έδωσε πολλές φορές τη δυνατότητα στον αντίπαλό του να βρει εύκολους πόντους.

DEFENDING CHAMPION OUT ❌ @AlexeiPopyrin99 stuns Rublev 6-4 6-4 in Monte-Carlo 🤯 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6ELkh2NJea

Το πρώτο break για τον Αυστραλό ήρθε στο τρίτο game του πρώτου σετ, το οποίο κράτησε με ένα δύσκολο hold (3-1). Αυτό το break ήταν αρκετό για τον Ποπίριν, ο οποίος στη συνέχεια πήρε το πρώτο σετ με σκορ 6-4. Παρόμοια έκβαση είχε και το δεύτερο σετ, όπου κι εκεί ένα break αποδείχθηκε αρκετό στον Ποπίριν για να κάνει ακόμη ένα 6-4 και να πάρει τη νίκη.

Στο άλλο ματς ο lucky loose Λορέντσο Σονέγκο, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Κάρλος Αλκαράθ, πήρε τη νίκη επί του Οζέρ Αλιασίμ με 6-4, 7-5. Ο Ιταλός με ένα break στο 9ο game του πρώτου σετ έβαλε τις βάσεις για να πάρει προβάδισμα στο ματς, ενώ στο δεύτερο χρειάστηκε δύο breaks και πέντε χαμένα match points για να κάνει το 7-5 και να διπλάσιάσει τα σετ του.

A win for the crowd 🎉@lorenzo_sonego takes out Auger-Aliassime 6-4 7-5 in a thrilling encounter#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/qfiPuD3mQw