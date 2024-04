«Αέρινος» ήταν στην επιστροφή στα courts o Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος κυριάρχησε κόντρα στον Ρόμαν Σαφιούλιν με 6-1, 6-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Masters στο Μονακό.

Στην επιστροφή του στα court μετά το Indian Wells ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν επιβλητικός κόντρα στον Ρόμαν Σαφιούλιν, για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, παίρνοντας τη νίκη με 6-1, 6-2.

Rampant 😲@DjokerNole was in fine form to kick start the clay season!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EpQwLg6kaM