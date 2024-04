Στην πρεμιέρα τους στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο οι Άλεξ Ντε Μινόρ και Μιομίρ Κετσμάνοβιτς υπέταξαν τους Σταν Βαβρίνκα και Ματέο Μπερετίνι, παίρνοντας το εισιτήριο για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο στο 1000άρι του Μονακό σφράγισαν οι Ντε Μινόρ και Κετσμάνοβιτς παίρνοντας νίκες με straight sets επί τον Βαβρίνκα και Μπερετίνι αντίστοιχα.

✅ Sinner (22)

✅ Dimitrov (21)

✅ Ruud (20)

✅ De Minaur (20)@alexdeminaur defeats Wawrinka 6-3 6-0 to become the fourth player to win 20 matches this season 👏#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hXz09PAxh0