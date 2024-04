Στα προημιτελικά του τουρνουά στο Μαρόκο προκρίθηκε ο Ματέο Μπερετίνι, επικρατώντας με 6-4, 4-6, 6-3 του Τζάουμε Μουνάρ.

Δύο ώρες και είκοσι δύο λεπτά χρειάστηκε ο Ματέο Μπερετίνι για να περάσει το... εμπόδιο του Τζάουμε Μουνάρ, παίρνοντας τη νίκη επί του Ισπανού με 6-4, 4-6, 6-3 για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Berrettini gets his first back to back tour-level victories of the season at the Grand Prix Hassan II 💪



He will now face countryman and fourth seed Lorenzo Sonego in the quarterfinals. 🇮🇹 #GrandPrixHassanll pic.twitter.com/dSXwfftqp8