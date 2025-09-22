Οι Ιάπωνες "αγκάλιασαν" το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο καθώς στη διάρκεια των εννέα ημερών της διοργάνωσης καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης σε σχέση με τη διοργάνωση του 1991.

Η διοργάνωση του "Τόκιο 2025" ξεπέρασε σε προσέλευση και ενδιαφέρον την μοναδική διοργάνωση του "Τόκιο 1991", σύμφωνα με όσα μαρτυρούν τα νούμερα.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025 προσέλκυσε 619.288 θεατές στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 581.462 εισιτηρίων από το Παγκόσμιο του 1991. Το απογευματινό πρόγραμμα ήταν κατά κύριο λόγο sold out, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης

Το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS κατέγραψε τεράστια τηλεθέαση, με περισσότερους από 12 εκατ. θεατές την πρώτη ημέρα και περισσότερους από 10 εκατ. σε κάθε απογευματινό πρόγραμμα. Μάλιστα, οι αριθμοί αυτοί ξεπέρασαν αντίστοιχα δεδομένα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020 και του Παρισιού 2024.

Στη Σουηδία, το 75% του τηλεοπτικού κοινού παρακολούθησε από το SVT1 το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στο επί κοντώ- το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη χώρα.

Η ιστοσελίδα της World Athletics κατέγραψε περίπου 13 εκατ. επισκέψεις σε εννέα ημέρες, αύξηση 50% σε σχέση με τη Βουδαπέστη 2023. Στα social media, οι λογαριασμοί της ομοσπονδίας απέκτησαν 700.000 νέους ακολούθους, ενώ τα βίντεο συγκέντρωσαν 700 εκατ. προβολές. Επιπλέον, περισσότερα από 125.000 άρθρα δημοσιεύτηκαν διεθνώς για τη διοργάνωση, με πιθανή απήχηση σε 180 δισ. αναγνώστες.

Η World Athletics επέκτεινε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην παρακολούθηση των αγωνισμάτων, συλλέγοντας δεδομένα από περισσότερες από 2000 προσπάθειες σε άλματα και ρίψεις. Παράλληλα, η εμπορική πλευρά της διοργάνωσης σημείωσε ρεκόρ, με 17 χορηγούς της διεθνούς ομοσπονδίας και 14 της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, ολοκληρώνοντας ένα πλήρες εμπορικό πρόγραμμα χωρίς κενά.

