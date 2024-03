Τσιτσιπάς και Κοκκινάκης πραγματοποίησαν εξαιρετική πρεμιέρα στο Miami Open και με νίκη 6-3, 6-4 επί των Ντε Μινόρ και Χιτσικάτα εξασφάλισαν την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Kokkipas? 😎@steftsitsipas and @TKokkinakis take out De Minaur and Hijikata 6-3 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/LUNbpsJLt4