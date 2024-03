Γνωστή έγινε η ημέρα που θα κάνουν την πρεμιέρα τους στο Miami Open, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.

Την Πέμπτη (21/3) αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στο Miami Open η Μαρία Σάκκαρη, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να δίνει ένα 24ωρο αργότερα τον πρώτο του αγώνα στο αμερικανικό τουρνουά.

Αναλυτικότερα, η Μαρία Σάκκαρη θ' αντιμετωπίσει την Χουέ Γουάν την Πέμπτη, με την Κινέζα αντίπαλό της να επικρατεί της Μπλίνκοβα στον πρώτο γύρο με 6-4, 6-2.

So many great WTA R2 already confirmed in the bottom half (Thursday)



Sabalenka-Badosa

Wozniacki-Kalinina

Zheng-Siniankova

Putintseva-Samsonova

Azarenka-Stearns

Tauson-Rybakina

Keys-Shnaider

Ostapenko-Siegemund (!)

Sakkari-Yuan