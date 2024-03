Τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άντι Μάρεϊ για τον πρώτο γύρο του Miami Open, έχασε ο Ματέο Μπερετίνι σοκάροντας το κοινό που βρισκόταν στο στάδιο.

Σοκαριστικές σκηνές λαμβάνουν χώρα στο Miami Open! Λίγες ώρες μετά την κατάρρευση του Αρτούρ Καζό λόγω των αντίξοων συνθηκών, ο Ματέο Μπερετίνι έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Άντι Μάρεϊ, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του αμερικανικού τουρνουά.

Ο αγώνας βρισκόταν στο 8ο game του δεύτερου σετ. Ο Ιταλός λίγο πριν πραγματοποιήσει σερβίς έχασε τις αισθήσεις του, χρησιμοποιώντας την ρακέτα ως στήριγμα για να μην πέσει κάτω.

Η διαιτητής διέκοψε προσωρινά το ματς, με τον Ιταλό τενίστα να κατευθύνεται προς τον πάγκο για να συνέλθει. Μετά από λίγα λεπτά ο αγώνας συνεχίστηκε με τον Άντι Μάρεϊ να παίρνει τη νίκη με 4-6, 6-3, 6-4.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve



Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.



The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.



Arthur Cazaux fainted earlier this week.



