Δίδυμο-φωτιά Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ: Έβαλαν 33 από τους 49 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής, διεκδικώντας τη νίκη απέναντι στη «Βασίλισσα», ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα για την πρώτη θέση στην κατάταξη της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 49-42, παρά την αντεπίθεση της Ρεάλ, που έτρεξε σερί 18-0 μέσα σε τέσσερα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Εξάλλου, το δίδυμο των Τάιλερ Ντόρσεϊ-Σάσα Βεζένκοβ έκανε τη διαφορά για τους Πειραιώτες σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας τους 33 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με 11/13 εντός πεδιάς, 6/8 τρίποντα και 5/6 βολές.

Τάιλερ Ντόρσεϊ

17 πόντοι

2/2 δίποντα

4/6 τρίποντα

1/2 βολές

1 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

18 PIR

σε 14:42

Σάσα Βεζένκοβ

16 πόντοι

3/3 δίποντα

2/2 τρίποντα

4/4 βολές

6 ριμπάουντ

1 ασίστ

25 PIR

σε 14:42