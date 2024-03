Ένα απρόοπτο γεγονός στιγμάτισε τον αγώνα του Καζό, για την προκριματική φάση του Miami Open, με τον Γάλλο να καταρρέει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι αντίξοες συνθήκες στο Μαϊάμι μετέτρεψαν τον αγώνα του Αρτούρ Καζό με τον Χάρολντ Μαγιό σε... εφιάλτη, με τον πρώτο αθλητή να καταρρέει στο κορτ στις αρχές του τρίτου σετ.

Ο Καζό αντιμετώπιζε τον συμπατριώτη του Μαγιό, στο πλαίσιο του 1ου προκριματικού γύρου στο Miami Open με την έκβαση του παιχνιδιού να είναι «κλειστή». Ο Μαγιό πήρε το πρώτο σετ με 6-4, με τον Καζό να φέρνει στα ίσα τον αγώνα με 7-5. Η πρόκριση στην επόμενη φάση κρίθηκε στο τρίτο και τελευταίο, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε.

Στο τέταρτο game με τον Μαγιό να σερβίρει και τον Καζό να είναι μπροστά στα games (2-1), o Γάλλος αθλητής σε ανύποπτη στιγμή κατέρρευσε. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα, με τους υπεύθυνους να κατευθύνονται προς το μέρος του παίκτη. Ο 21χρονος Γάλλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και οδηγήθηκε εκτός γηπέδου με τη βοήθεια αμαξίδιου.

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire.



Likely due to the heat.



Scary scenes.



(via @Tennis4everrr)



pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y