Ο Ρούμπλεφ άφησε εκτός συνέχειας τον Μάρεϊ

Ο Αντι Μάρεϊ ήταν ανταγωνιστικός για ένα σετ, αλλά ο Ρούμπλεφ συνεχίζει στο Ιντιαν Γουέλς -Εύκολες νίκες για Σίνερ, Ντε Μινόρ και Ζβέρεφ.

Για ένα σετ τα βρήκε σκούρα ο Αντρέι Ρούμπλεφ, αλλά αφού βρήκε τη χαμένη συγκέντρωσή του, ξεπέρασε το εμπόδιο του Αντι Μάρεϊ.

Ο Ρώσος επικράτησε με 7-6, 6-1, έχοντας καταφέρει να σώσει και τα 6 break point του αντιπάλου του. Ο Ρούμπεφ στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Νακασίμα και Λεχέτσκα.

Relief in the end @andreyrublev closes the door on Murray 7-6 6-1 after escaping a tight opening set and moves into R3 in #TennisParadise! pic.twitter.com/lWTW82wEK1