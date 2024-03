Ο Αντρέι Ρούμπλεφ αποβλήθηκε για διαμαρτυρία σε επόπτη γραμμής στο τελείωμα του ημιτελικού με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο Ντουμπάι.

Απροσδόκητο τέλος είχε ο ημιτελικός ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο Ντουμπάι.

Ο Ρούμπλεφ αποβλήθηκε από τον αγώνα για διαμαρτυρία σε επόπτη γραμμής, με τον Μπούμπλικ να παίρει την πρόκριση. Το επεισόδιο συνέβη στο 11ο game του 3ου σετ και στον πόντο που έδωσε την πρωτοπορία στον Μπούμπλικ με 6-5.

Ο Ρούμπλεφ χάνοντας την ψυχραιμία του τα έβαλε με τον επόπτη της βασικής γραμμής. Μάλιστα, κάποιος που καθόταν δίπλα στον επόπτη και γνώριζε ρωσικά, υποστήριξε στον διαιτητή ότι ο Ρούμπλεφ τον έβρισε και του είπε «γαμ&@%5νο ηλίθιο».

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY