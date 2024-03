Ο Τζόκοβιτς σκόραρε στον Τσιτσιπά και πανηγύρισε αλά... Ρονάλντο (vid)

Με μπόλικο ποδόσφαιρο και λίγο... carting χαλάρωσαν Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στην προπόνησή τους.

Το καθιερωμένο... φιλικό ποδόσφαιρο μετά την προπόνηση είχε και σήμερα το πρωί το πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Μόνο που αυτή τη φορά είχε αντίπαλο τον... Νόβακ Τζόκοβιτς. Οι δυο τους, μαζί με τις ομάδες τους έπαιξαν ένα διπλάκι, με τον Νόλε να σκοράρει μπροστά στον Στέφανο και να πανηγυρίζει αλά... Κριστιάνο Ρονάλντο.

Novak Djokovic scores a goal on Tsitsipas.



He does the Cristiano Ronaldo SIUUUU



pic.twitter.com/6IYyOqsdlz