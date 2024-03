Μετά από 10 ήττες σε ισάριθμα ματς, ο Αλεξ Ντε Μινόρ κέρδισε έναν κακό σήμερα Στέφανο Τσιτσιπά (1-6, 6-3, 6-3) και πέρασε στα ημιτελικά του Ακαπούλκο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει το σερί του απέναντι στον Αλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Αυστραλός μετά από 11 παιχνίδια πήρε την πρώτη του νίκη απέναντι στον Τσιτσιπά (1-6, 6-3, 6-3 σε δύο ώρες και 6 λεπτά) και παράλληλα και το εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Ακαπούλκο.

