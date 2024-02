Ο Τσιτσιπάς θα προσφέρει 1.000 δολάρια σε πληγέντες για κάθε άσο στο Ακαπούλκο

Μια ωραία κίνηση θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τους πληγέντες από τον φονικό τυφώνα Οτις, που χτύπησε το Ακαπούλκο το 2023.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως αυτή την εβδομάδα θα προσφέρει 1.000 δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό, για κάθε άσο που θα κάνει κατά την διάρκεια του τουρνουά στο Ακαπούλκο.

Ο Ελληνας τενίστας έκανε γνωστό πως θα δίνει 1.000 δολάρια για κάθε άσο του, στους πληγέντες της περιοχής από τον φονικό τυφώνα Otis που έπληξε την περιοχή τον Οκτώβριο του 2023.

United for Acapulco @steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.



In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc