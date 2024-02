Ο Τόμπσον σήκωσε τη κούπα στο Λος Κάμπος

Ο Τζόρνταν Τόμπσον… ολοκλήρωσε την έκπληξη στο Λος Κάμπος και κέρδισε στον τελικό τον Κάσπερ Ρουντ με 2-0 σετ.

Ο Τζόρνταν Τόμπσον τα κατάφερε! Πήρε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, καθώς επικράτησε στο Λος Κάμπος του Κάσπερ Ρουντ στον τελικό!

Ο 29χρονος Αυστραλός, με 258 παιχνίδια στο Tour στην καριέρα του, για πρώτη φορά σήκωσε τρόπαιο και διαδέχτηκε τον Τσιτσιπά στον… θρόνο του Λος Κάμπος, αφού κέρδισε τον Νορβηγό με 6-3, 7-6 (4).

Believe it, @jordanthommmo2.



You're an ATP Tour singles champion!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/S8rlnhzV69