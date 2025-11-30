Το αδιανόητο γκολ της χρονιάς: Οι παίκτες πλακώνονταν, αλλά ο διαιτητής το μέτρησε (vid)

Το τρίτο γκολ στο Γκαζιαντέπ-Εγιουπσπορ είναι οτι πιο τρελό θα δείτε φέτος στα ποδοσφαιρικά γήπεδα όλου του κόσμου.

Αν υπήρχε βραβείο για το πιο τρελό γκολ της σεζόν, τότε αυτό που μπήκε στο τέλος του παιχνιδιού της Γκαζιαντέπ με την Εγιουπσπορ για την 14ης αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση.

Το ματς είχε μπει στις καθυστερήσεις και οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν τη νίκη με 2-0. Στο 6ο λεπτό λοιπόν, ο Εμάνουελ Μπόατενγκ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και αφού πήρε το πλεονέκτημα στο φάουλ που του έγινε, άρχισε να πλησιάζει προς την εστία του Μάρκους Φελίπε.

Μόνο που εκείνη την ώρα, το ενδιαφέρον των περισσότερων είχε στραφεί αλλού... Όχι στον 29χρονο Γκανέζο που είχε την κατοχή, αλλά στην μανούρα που γινόταν στην περιοχή της Εγιουπσπορ. Εκεί λοιπόν οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν αρχίσει να πλακώνονται, με την ένταση να είναι τέτοια που πολλοί παίκτες άφησαν το παιχνίδι για να τους χωρίσουν.

Μέχρι και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων άφησε την εστία του για να πάει προς το σημείο, όμως ο διαιτητής της αναμέτρησης, δεν έδειξε να συγκινείται... Άφησε το παιχνίδι με την συνεχιστεί, με αποτέλεσμα ο Μπόατενγκ βλέποντας την εστία κενή να βάλει ίσως το πιο εύκολο από τα 59 γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του.

Σε εκείνο το σημείο όλοι γύρισαν προς τον διαιτητή Ομέρ Τόλγκα Γκιουλντιμπί και με μεγάλη έκπληξη τον είδαν να δείχνει σέντρα. Μάλιστα το γκολ μέτρησε κανονικά, χωρίς ο 35χρονος ρέφερι να δείξει κάποια κάρτα...

Δείτε το βίντεο...