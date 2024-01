Ο Ντιμιτρόφ κατέκτησε τίτλο μετά από 7 χρόνια!

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ επικράτησε του Χόλγκερ Ρούνε στον τελικό του Μπρισμπέιν με 7-6, 6-4 και έφτασε τους 9 τίτλους στην καριέρα του, με τον πρώτο μετά το 2017!

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για πρώτη φορά μετά το 2017 κατάφερε να πάρει τίτλο στο Tour!

Ο 32χρονος Βούλγαρος κέρδισε στον τελικό του Μπρισμπέιν τον Χόλγκερ Ρούνε επικρατώντας με 7-6(5), 6-4 μετά από 2 ώρες και 16 λεπτά φτάνοντας στους 9 στην καριέρα του, αλλά και στον πρώτο μετά από το 2017!

Dimi’s Time To Shine



The moment @GrigorDimitrov become a champion on the @atptour for the first time since 2017! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/gZ9yqwCK5c