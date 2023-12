Ο Ράφαελ Ναδάλ ηττήθηκε στο διπλό ανδρών στο τουρνουά στο Μπρισμπέιν, η επίσημη επιστροφή του θα γίνει κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ στο μονό.

Το γεγονός και μόνο ότι ο Ράφαελ Ναδάλ μπήκε σε αγωνιστική διαδικασία, έστω και σε αγώνα διπλού, κυριάρχησε στη σημερινή ημέρα του τουρνουά στο Μπρισμπέιν.

Ο Ναδάλ με συμπαίκτη τον τεχνικό του Μαρκ Λόπεζ (μαζί αναδείχθηκαν Ολυμπιονίκες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016) μπήκαν στην Pat Rafter Arena για το τελευταίο αγώνα του προγράμματος, αντιμετώπισαν τους Αυστραλούς, Μαξ Πέρσελ και Τζόρνταν Τόμπσον για τη φάση των «32» και γνώρισαν την ήττα με 6-4, 6-4.

All smiles regardless of result @RafaelNadal #BrisbaneTennis pic.twitter.com/fPhUUj0yOK

Αυτό ελάχιστη σημασία έχει για τον Ράφαελ Ναδάλ, που είχε τη δυνατότητα να πάρει μια πρώτη γεύση για την επίσημη επιστροφή του που θα γίνει στο μονό στο 250άρι τουρνουά.

Εκεί αντίπαλος για τον 37χρονο Ισπανό θα είναι ο Ντομινίκ Τιμ, ο αυστριακός νίκησε τον Αυστραλό, Τζέιμς ΜαΚέιμπ με 2-6, 7-6(4), 6-4 για τον 2ο προκριματικό γύρο και πέρασε στο κυρίως ταμπλό.

HE'S BACK!!!



Watch @RafaelNadal's first match in almost a year at #BrisbaneTennis live now: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/oZMQqvzViz