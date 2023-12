Ενα ανατολικό καφέ φίδι έκανε βόλτα στο κορτ και έφερε προσωρινή διακοπή στον αγώνα του Ντομινίκ Τιμ στο Μπρισμπέιν.

Ένα απρόσμενος επισκέπτης διέκοψε προσωρινά τον αγώνα του Ντομινίκ Τιμ με τον Αυστραλό, Τζέιμς ΜαΚέιμπ για τον 1ο γύρο των προκριματικών στο 250άρι τουρνουά του Μπρισμπέιν.

Συγκεκριμένα ένα φίδι μήκους 50 εκατοστών βρέθηκε στο κορτ και έφερε την προσωρινή διακοπή. Ήταν ένα ανατολικό καφέ φίδι, ένα από τα πιο θανατηφόρα ερπετά της Αυστραλίας

Το δηλητήριό του περιέχει ένα θανατηφόρο κοκτέιλ δηλητηρίων, το πιο ισχυρή είναι μια νευροτοξίνη, η οποία παραλύει τα νεύρα της καρδιάς, των πνευμόνων και του διαφράγματος, πνίγοντας το θύμα, που μπορεί να πεθάνουν μέσα σε 30 λεπτά από καρδιακή ανακοπή.

