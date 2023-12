Ο Ράφαελ Ναδάλ την Κυριακή μπαίνει ξανά σε αγωνιστική διαδικασία μέσα από το διπλό στο τουρνουά του Μπρισμπέιν, ως προθέρμανση για τη συμμετοχή του στο μονό, που θα σημάνει και την επιστροφή του στα κορτ έπειτα από 12 μήνες.

Ο Ναδάλ, με συμπαίκτη τον 41χρονο προπονητή του και πρώην συμπαίκτη του Μαρκ Λόπεζ, θα πάρουν μέρος στο διπλό ανδρών στο 250άρι τουρνουά του Μπρισμπέιν, έτσι σαν ζέσταμα για τη συμμετοχή του έπειτα στο μονό.

Ο Ναδάλ και ο Λόπεζ, θα παίξουν την Κυριακή (31/12) στον τελευταίο αγώνα της ημέρας στην Pat Rafter Arena και γύρω στις 05:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσουν τους Αυστραλούς, Μαξ Πέρσελ και Τζόρνταν Τόμπσον για τη φάση των «32».

Το μονοπάτι για τον Ναδάλ στο μονό

Ο Ναδάλ, που βρίσκεται στο τουρνουά με wild card, στο μονό κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό και στον 1ο γύρο θα παίξει με παίκτη από τα προκριματικά ή κάποιον lucky loser.

