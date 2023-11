Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε δύσκολα τον Τάλον Γκρίκσπορ με 2-1 σετ για να προκριθεί στα προημιτελικά του Masters στο Παρίσι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε την ανατροπή για να νικήσει τον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπορ με 4-6, 7-6(2), 6-4 και να περάσει στην προημιτελική φάση στο Masters του Παρισιού.

Ο 27χρονος Γκρίκσπορ έβαλε πολύ δύσκολα στον Σέρβο, σε ένα παιχνίδι με ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, καθώς στο 3ο σετ οι θεατές είχαν πάρει ξεκάθαρα το μέρος του Ολλανδού.

Had to dig DEEP@DjokerNole advances and reaches his 10th quarter-final in 11 tournaments this season! @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/PwaDn8Sk4Z