Ο Ντιμιτρόφ πέρασε στον ημιτελικό της Σαγκάης

O Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ξανά σε ημιτελικό Masters καθώς επιβλήθηκε του Νίκολας Τζάρι με 7-6, 6-4.

Ο Βούλγαρος τενίστας στα 32 του χρόνια παίρνει για 9η φορά στην καριέρα του θέση σε ημιτελικό Masters, όπου η παράδοση δεν είναι με το μέρος του (1-7 ρεκόρ).

