Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα παιχνίδια της Stoximan Super League και των υπολοίπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (1/11), με την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινά.

Στις 18:00, ο Βόλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (Cosmote Sport 2) και στις 19:30 ακολουθεί το Ατρόμητος- Κηφισιά στο Περιστέρι σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 20:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο Φάληρο με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1.

Σέντρα στη 10η αγωνιστική της Premier League, με το παιχνίδι μεταξύ Τότεναμ και Τσέλσι να ξεχωρίζει (19:30, Nova Sports Premier League). Στην Ισπανία, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Σεβίλλη στις 17:15 και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βαλένθια στις 22:00.

Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 14:00, Περιστέρι - ΑΕΚ, στις 18:15 ακολουθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται την Καρδίτσα.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας