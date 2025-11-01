Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Άρης, το Βόλος Παναθηναϊκός και η Premier League
Πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (1/11), με την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινά.
Στις 18:00, ο Βόλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (Cosmote Sport 2) και στις 19:30 ακολουθεί το Ατρόμητος- Κηφισιά στο Περιστέρι σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 20:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο Φάληρο με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1.
Σέντρα στη 10η αγωνιστική της Premier League, με το παιχνίδι μεταξύ Τότεναμ και Τσέλσι να ξεχωρίζει (19:30, Nova Sports Premier League). Στην Ισπανία, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Σεβίλλη στις 17:15 και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βαλένθια στις 22:00.
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 14:00, Περιστέρι - ΑΕΚ, στις 18:15 ακολουθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται την Καρδίτσα.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Περιστέρι - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2)
- Κολοσσός - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ sports 1)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00, Nova Sports Premier League)
- Μπέρνλι - Άρσεναλ (17:00, Nova Sports 2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Σεβίλλη (17;15, Nova sports 1)
- Βόλος - Παναθηναϊκός (18:00, Cosmote Sport 2)
- Άρης - ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ2)
- Προμηθέας Πατρών - Καρδίτσα (18:15, ΕΡΤ sports 1)
- Τότεναμ - Τσέλσι (19:30, Nova Sports Premier League)
- Ολυμπιακός - Άρης (20:00, Cosmote Sport 1)
