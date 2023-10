Πρόκριση στο διπλό για Τσιτσιπά

Στέφανος Τσιτσιπάς και Ρόμπιν Χάας κέρδισαν με ανατροπή τους Λάμονς και Γουίνθροου (3-6, 6-3, 10-8) και συνεχίζουν στο διπλό στη Σαγκάη.

Το ελληνο-ολλανδικό δίδυμο δέχτηκε break στα μισά του σετ και δεν κατάφερε να το πάρει πίσω, για να χάσει με 6-3, ωστόσο στο δεύτερο σετ έσπασε αμέσως το σερβίς των Αμερικανών.

ροηγήθηκαν με 3-0 και 5-3, για να κλείσουν το σετ με 6-3 και να πάνε το παιχνίδι στο Super tie break. Εκεί πήραν γρήγορο προβάδισμα με 2-0, με τους Αμερικανούς να απαντούν με ένα σερί 3-0. Τσιτσιπάς και Χάας προσπέρασαν ξανά και με μίνι μπρέικ προηγήθηκαν 5-3, όμως και πάλι το Αμερικανικό δίδυμο έκανε ένα σερί 0-4, για να προσπεράσει με 5-7.

Στέφανος και Χάας απάντησαν εκ νέου. Πέρασαν μπροστά με 9-7 και είχαν δύο match point και στο 9-8 ο Χάας έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

