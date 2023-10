Αποκλεισμός σοκ για Μεντβέντεφ από τον Κόρντα

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα άφησε πρόωρα εκτός τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο κέρδισε με 2-0 σετ, αφού έσωσε τρία set point στο πρώτο σετ.

O Κόρντα απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου (το 2019 καθώς από τότε λόγω πανδημίας δεν είχε διεξαχθεί ξανά) αφού πρώτα έσβησε τρία set point του Μεντβέντεφ.

Στο 7-6 του tie break πήρε έναν από τους πόντους της χρονιάς, σβήνοντας την ευκαιρία του Ρώσου.

Τελικά με 10-8 πήρε το πρώτο σετ και με την ψυχολογία στα ύψη, έκανε δύο break στο Νο3 του κόσμου και με 6-2 ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του.

