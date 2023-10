Ο Αλκαράθ… ξεμπέρδεψε γρήγορα με τον Μουζέτι

Ο Κάρλος Αλκαράθ μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με τον Λορέντζο Μουζέτι (6-2, 6-2) και πέρασε στα προημιτελικά του Πεκίνου.

Ο… γνωστός Αλκαράθ, που κυνηγά κάθε μπαλιά, εμφανίστηκε απέναντι στον Ιταλό.

Ο Καρλίτος γνώριζε την επικινδυνότητα του αγώνα, καθώς ο Μουζέτι έχει κάνει… ζημιές σε top παίκτες και μπήκε από την αρχή συγκεντρωμένος.

Σε 81 λεπτά πήρε τη νίκη με 6-2, 6-2 και έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης μέσα στο 2023 που φτάνει τις 60 νίκες (έχει 7 ήττες)!

60 WINS ON THE YEAR @carlosalcaraz dispatches Musetti 6-2 6-2 to reach the Beijing quarters! #ChinaOpen pic.twitter.com/Wtv11JGRn4

Με τον Τζόκοβιτς να απουσιάζει από το Tour στη Κίνα, ο Αλκαράθ σε Πεκίνο και Σαγκάη έχει ευκαιρία να επιστρέψει στο Νο1 αν πάει στους τελικούς. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ που κέρδισε τον Μαρτίν Ετσεβερί με 1-6, 7-5, 7-6.

The lengths you have to go to to win a point against Alcaraz



Superb stuff from @Lorenzo1Musetti!#ChinaOpen pic.twitter.com/8d2w7dEAMg