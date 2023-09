Παρεξήγηση μεταξύ Μονφίς και Οζέρ-Αλιασίμ στο Laver cup: «Τι του είπαν πριν έρθει να παίξει εδώ;»

Οι Γκαέλ Μονφίς και Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο του Laver Cup, σε έναν αγώνα με αρκετή ένταση και νικητή τον Καναδό.

H ομάδα του κόσμου (World) πήρε την τρίτη νίκη της επί της ομάδας της Ευρώπης στο Laver Cup, με τους αγώνες να διεξάγονται στον Καναδά.

Ο Γάλλος Γκαέλ Μονφίς έπαιξε με αντίπαλο τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ σε ένα ματς που είχε αρκετή ένταση. Στο πρώτο κιόλας σετ, ο Οζέρ-Αλιασίμ παραπονέθηκε πως ο Μονφίς παίρνει πολύ χρόνο ανάμεσα στους πόντους κατά τη διάρκεια του πέμπτου game. Ο Γάλλος προσβλήθηκε από τις διαμαρτυρίες του Καναδού και οι δυο τους κατέληξαν να έχουν μία συζήτηση γεμάτη ένταση. Στη συνέχεια του αγώνα, οι δυο τους συνέχιζαν να μιλούν ο ένας στον άλλο ανάμεσα στις αλλαγές όσο ο αρχηγός της ομάδας του κόσμου, Τζον ΜάκΕνρο στεκόταν δίπλα τους ως άλλος διαιτητής.

Ο Μονφίς πίστευε πως η συγκεκριμένη διοργάνωση λειτουργεί περισσότερο ως μία παρουσίαση τένις και οι ομάδες θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρές, όπως είπε και ο ίδιος μιλώντας στους συμπαίκτες του. Από την άλλη ο Οζέρ-Αλιασίμ δεν το έβλεπε έτσι και θεωρούσε πως είναι ένας κανονικός αγώνας και πρέπει να φέρονται αναλόγως και έτσι ακούστηκε να λέει στην ομάδα του: «Τι του είπαν [του Μονφίλς] πριν έρθει να παίξει εδώ;», εννοώντας πως πρόκειται για σοβαρό αγώνα και όχι για παιχνίδι.

Monfils & Aliassime argument at Laver Cup



Gael: "They call me & say 'You can be free…' For me, I'm here to have fun."



Felix: "What did the people that brought him here tell him?"



They were in very different mindsets coming into this match.

