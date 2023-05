Ο Μεντβέντεφ έστειλε σπίτι του τον Ζβέρεφ

O Ντανίλ Μεντβέντεφ έμεινε ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία και με 2-0 σετ απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, παίρνοντας θέση στα προημιτελικά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έφτασε στα προημιτελικά της Ρώμης και θα έχει... ανοιχτό δρόμο για τα ημιτελικά.

Ο Ρώσος επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ (6-2, 7-6 (3)), σε ένα ματς όπου ο Ρώσος ήταν εξαιρετικός στο σερβίς του, όμως μετά το 4-3 του δεύτερου σετ όπου έχασε την ψυχραιμία του λόγω ενός φιλάθλου, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Playing like a clay-court specialist @DaniilMedwed records his 3rd successive victory over Alexander Zverev!#IBI23 pic.twitter.com/erFDo6wrRU