Ο Αλκαράθ «βασιλιάς» ξανά στην Μαδρίτη

O Κάρλος Αλκαράθ ζορίστηκε κόντρα στον Γιαν Λέναρντ Στρουφ (6-3, 3-6, 6-3), αλλά όπως και στην Βαρκελώνη, υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στην Μαδρίτη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει το τρομερό του σερί στο χώμα.

Κατέκτησε άλλον έναν τίτλο, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη, κερδίζοντας στον τελικό τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ, ο οποίος πάντως και στα τρία μεταξύ τους ματς, τον έχει ζορίσει πολύ.

Ο Ισπανός επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) σε ένα παιχνίδι που είχε... παρασκήνιο καθώς πριν ξεκινήσει οι διοργανωτές δεν επέτρεψαν στα κορίτσια του τελικού να βγάλουν λόγο, ξεμπερδεύοντας γρήγορα με το τελετουργικό (οι διοργανωτές στην Μαδρίτη έχουν... άσχημη φήμη γενικά για την συμπεριφορά τους στο γυναικείο τένις και χαρακτηριστικά σήμερα, μετά το κράξιμο για τις φούστες που έβαλαν στα μοντέλα που χρησιμοποιούν στα ματς στην θέση των ball girls, τους φόρεσαν... παντελόνια), για να βρέξουν την επιφάνεια (ο Αλκαράθ με την βρεγμένη επιφάνεια που είχε γίνει πιο «βαριά» είχε την ευκαιρία να επιστρέφει πιο εύκολα τα σερβίς του αντιπάλου του).

Στο πρώτο σετ ο Αλκαράθ τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Γερμανό. Αν και προηγήθηκε 2-0, είδε τον Στρουφ να του κάνει break στο 2-2 και στο 3-3 ο Ισπανός έκανε την διαφορά στο σετ. Βρέθηκε με διπλό break point, το οποίο ο Στρουφ του στέρησε, αλλά ο Γερμανός στην τρίτη ευκαιρία που βρήκε ο Καρλίτος, έκανε διπλό λάθος στο σερβίς. Αυτό ήταν το σημείο «κλειδί» στο σετ αφού ο Αλκαράθ δεν έχασε service game και με 6-4 έκανε το 1-0 στα σετ (χρειάστηκε ωστόσο να επιστρέψει στο τελευταίο game από 0-40, παίρνοντας 5 συνεχόμενους πόντους!).

Ο Γερμανός όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά κράτησε το σερβίς του και έκανε και break για να προηγηθεί με 3-0! O Iσπανός μείωσε σε 3-1 και σε ένα συναρπαστικό 5ο game που κράτησε 14 λεπτά με οκτώ συνολικά ισοπαλίες, πέταξε 5 ευκαιρίες για break με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ με 4-1. Ο Γερμανός κράτησε το σερβίς του και πήγε το ματς σε τρίτο σετ.

Caution: HOT STRUFF @Struffitennis levels the Madrid final 4-6 6-3 vs Alcaraz! #MMOpen pic.twitter.com/ftVUIY0o4T

Εκεί, στο υπέρ του 2-1, ο Αλκαράθ βρήκε break point από τα λάθη του αντιπάλου του και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

BEDLAM IN LA CAJA MÁGICA@carlosalcaraz breaks the Struff serve in the decider!#MMOpen pic.twitter.com/UWAIWNquP7