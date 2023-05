O Αντι Μάρεϊ κέρδισε τίτλο σε Challenger μετά από 18 χρόνια

Τον πρώτο του τίτλο για φέτος, έστω και σε τουρνουά… Challenger κατέκτησε ο Αντι Μάρεϊ.

Στην επιφάνεια που δεν συμπαθεί καθόλου, έμελλε να πάρει τον πρώτο του φετινό τίτλο ο Αντι Μάρεϊ.

Βέβαια, ήταν σε τουρνουά Challenger στη Γαλλία, αλλά και πάλι είναι ο πρώτος του τίτλος μετά το 2019 στην Αντβέρπη.

Ο Μάρεϊ των 46 τίτλων στο Tour, κέρδισε στον τελικό του Προβένς τον Τόμι Πολ με 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-2) και δικαιολογημένα το πανηγύρισε. Είχε 5 άσους στο ματς και παρά το κακό ποσοστό του στο πρώτο σερβίς (29/60) κέρδισε τους 20 από τους 29 πόντους που έπαιξε πάνω σε αυτό.

18 YEARS LATER, Andy Murray is a champion on the Challenger Tour once again!



2005 Aptos (hard)

2005 Binghamton (hard)

2023 Aix-en-Provence (clay) pic.twitter.com/pL9x3LUOyG