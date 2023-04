Ρούμπλεφ και Βαβρίνκα έπαιξαν σε… «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» ποιος θα σερβίρει πρώτος (vid)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Σταν Βαβρίνκα, έσπασαν το πρωτόκολλο του στρίψιμου νομίσματος και πήγαν σε μία… εναλλακτική ιδέα για το ποιος θα σερβίρει πρώτος στο μεταξύ τους ματς.

Ορεξάτοι εμφανίστηκαν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Σταν Βαβρίνκα στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Μαδρίτη.

Την ώρα που ο διαιτητής Λεϊλάνι τους κάλεσε στο κέντρο του court, αντί για το καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος για το ποιος θα σερβίρει πρώτος, ο Ρούμπλεφ… άλλαξε το κόνσεπτ

Με την… άδεια του Λεϊλάνι, προέτρεψε τον Βαβρίνκα να παίξουν σε «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» το ποιος θα πάρει το πρώτο σερβίς, με τον Ρώσο να κερδίζει και να κάνει πάσα το πρώτο σερβίς στον αντίπαλό του.

Ο διαιτητής φυσικά το επέτρεψε και χαμογέλασε σε ένα ασυνήθιστο και όμορφο σκηνικό.

