O Ρουντ… σπίτι του από τον τρομερό Αρνάλντι και… χαμογελά ο Τσιτσιπάς

Ο Ματέρο Αρνάλντι, Νο105 στον κόσμο, απέκλεισε τον Κάσπερ Ρουντ, ανοίγοντας τον δρόμο στον Τσιτσιπά για να ανέβει στο ranking.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στην Μαδρίτη ήρθε με τον αποκλεισμό του Κάσπερ Ρουντ.

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε από το Νο105, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, με 2-0 σετ και πλέον κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη κι εκτός Τοπ5.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός του ανοίγει τον δρόμο στον Στέφανο Τσιτσιπά να φτάσει τουλάχιστον στο Νο4 (αν περάσει δύο γύρους) και υπό προϋποθέσεις κοιτάζει και το Νο3 (βαθμολογικά μπορεί και το Νο2, αλλά θα πρέπει να αποκλειστεί πρόωρα ο Αλκαράθ).

Ο 22χρονος Ιταλός σόκαρε τον Ρουντ κερδίζοντας με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 33 λεπτά, σε ένα παιχνίδι όπου ο Νορβηγός είχε ένα απίστευτο black out στο τέλος του πρώτου σετ και στην αρχή του δεύτερου.

Italy’s Got Talent



Qualifier Matteo Arnaldi upsets world No.4 Casper Ruud in Madrid - scoring *17* points in a row at one point!#MMOpen pic.twitter.com/e3KZLOXtqR