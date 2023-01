Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε το πρώτο σετ κόντρα στον Κόρντα κι έδιωξε τον αδερφό και τον μάνατζερ του από το μποξ του στο γήπεδο.

Ο Σέρβος τενίστας αγωνίζεται αυτή την ώρα στον τελικό του ATP της Αδελαΐδας κι έχασε το πρώτο σετ στο τάι-μπρεϊκ από τον Αμερικανό Κόρντα με 10-8 (7-6). Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατευθύνθηκε έξαλλος προς την καρέκλα του και στην διαδρομή φώναζε κι έκανε χειρονομίες προς τον αδερφό του και τον μάνατζέρ του, που βρίσκοταν στο μποξ του, να αποχωρήσουν.

Ο 35χρονος τενίστας ήταν έξω φρενών και βλέποντάς τον σ' αυτήν την κατάσταση, οι δύο άνδρες υπάκουσαν κι έφυγαν. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που συνέβη αυτό.

Πάντως φαίνεται πως το ξέσπασμα αυτό του Τζόκοβιτς είχε αποτέλεσμα, αφού στην συνέχεια κέρδισε το δεύτερο σετ στο τάι-μπρέικ με 7-3 (7-6) και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ.

Δείτε το ξέσπασμα του Τζόκοβιτς και την αποχώρηση των δύο ανδρών:

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.



📺: @sportklub pic.twitter.com/py6d21p1Ir