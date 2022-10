Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ παρότι προηγήθηκε κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς, αλλά η Βελγίδα πήρε τη νίκη με 2-1 σετ και την πρόκριση στην οκτάδα του τουρνουά στο Μοναστίρ της Τυνησίας.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πήρε το 1ο σετ με αντίπαλο την Ελίζ Μέρτενς, όμως δεν μπόρεσε να φθάσει στην υπέρβαση, η Βελγίδα επικράτησε με 5-7, 6-1, 6-2 και είναι αυτή που προκρίθηκε στην προημιτελική φάση στο 250άρι τουρνουά στην πόλη Μοναστίρ της Τυνησίας.

Στο 1ο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με την 29χρονη Ελληνίδα να δείχνει χαρακτήρα, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη της Μέρτενς, που είχε πέντε διπλά λάθη.

Η Παπαμιχαήλ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1, όμως ανέβασε την απόδοσή της, ισοφάρισε σε 4-4, στα επόμενα τρία games, έγιναν ισάριθμα break, τα δύο από την Παπαμιχαήλ, που προηγήθηκε 6-5 και τελείωσε το σετ με 7-5.

Going the distance @elise_mertens outlasts Papamichail losing only 3 games in the last two sets!#JasminOpen pic.twitter.com/BWgduaEZVu