Σπουδαίος Τσιτσιπάς κέρδισε για τρίτη φορά στην καριέρα του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και πάει για έναν ακόμη τίτλο Μasters με αντίπαλο τον Μπόρνα Τσόριτς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στον τελικό του τουρνουά Masters στο Σινσινάτι!

Υπέταξε με 2-1 σετ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (7-6, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 24 λεπτά) και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα διεκδικήσει τον 10o τίτλο της καριέρας του.

Tsintillating



The moment @steftsitsipas defeated Daniil Medvedev 7-6(6) 3-6 6-3 to reach his first #CincyTennis final! pic.twitter.com/Jwhz6puZfM