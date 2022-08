Η Πέτρα Κβίτοβα έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μάντισον Κις και θα παίξει για 40η φορά σε τελικό της WTA.

Σπουδαία επικράτηση της Πέτρα Κβίτοβα επί της Μάντισον Κις και πρόκριση στον τελικό του τουρνουά της WTA στο Σινσινάτι, μετά από ανατροπή.

Η Τσέχα αν και έχασε το πρώτο σετ στο tie break (7-6), πήρε τα επόμενα δύο με 6-4, 6-3 έπειτα από 2 ώρες και 18 λεπτά και αύριο θα διεκδικήσει τον 30ο τίτλο καριέρας.

