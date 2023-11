O Ντανίλ Μεντβέντεφ κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ και πάει για να κλείσει την πρόκριση αύριο κόντρα στον Ζβέρεφ.

Στην μάχη των… κουμπάρων, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ βγήκε νικητής.

Κέρδισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 6-2 και έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του ATP Finals.

On of his game! @DaniilMedwed defeats close friend Rublev 6-4 6-2 in his opening match #NittoATPFinals pic.twitter.com/t1iPJoK1FQ