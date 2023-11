Με μια μεγάλη εμφάνιση και νίκη, άρχισε στο ATP Finals o Αλεξάντερ Ζβέρεφ καθώς επικράτησε με ανατροπή του Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Κάρλος Αλκαράθ και έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες το Νο2 του κόσμου.

Ο Ζβέρεφ μάλιστα έχασε το πρώτο σετ με 7-6, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τα άλλα δύο με 6-3, 6-4 και να κάνει τεράστιο βήμα πρόκρισης.

The 2-time Champ is up and running @AlexZverev defeats Alcaraz to kick off his #NittoATPFinals campaign! pic.twitter.com/Ds6sTahyoB