Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έπειτα από αγώνα 2,5 ωρών έριξε στο καναβάτσο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ στην πρεμιέρα τους στο ATP Finals του Τορίνο.

Ο εναρκτήριος αγώνας στον «κόκκινο» όμιλο του ATP Finals στο Τορίνο ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Ρούμπλεφ βγήκε νικητής από το θρίλερ με 6-7(7), 6-3, 7-6(7) κι αφού χρειάστηκε να φθάσει στο 5ο match point στo tie break του 3ου σετ, έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 31 λεπτών.

Ο Ρούμπλεφ πέτυχε την πρώτη του νίκη στον όμιλο, με την αγωνιστική να κλείνει με τη συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς τη Δευτέρα (14/11, 22:00).

Ο Ρούμπλεφ έφθασε στις 50 νίκες στη σεζόν και είναι ο 4ος στη σχετική λίστα πίσω από τους Τσιτσιπά (60), Αλκαράθ (57) και Οζέρ-Αλιασίμ (56).

Μία νίκη που κρίθηκε ανάμεσα στους δύο Ρώσους στο tie break του 3ου σετ, εκεί όπου ο Ρούμπλεφ έφθασε στο 6-3, με τον Μεντβέντεφ να σβήνει τα τρία στη σειρά match points, αλλά και το 4ο στο 6-7, όχι όμως και το 5ο στο 7-8.

