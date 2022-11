Ζόρικη κλήρωση στο Τορίνο και το ATP Finals για τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα παίξει με Τζόκοβιτς και τους Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ.

Σε ένα πολύ δύσκολο γκρουπ έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ATP Finals.

Αν και επικεφαλής του γκρουπ, ήταν ο άτυχος της κλήρωσης (και ο Ναδάλ ο τυχερός) καθώς έπεσε πάνω στους τρεις από τους τέσσερις πιο φορμαρισμένους παίκτες του Tour το τελευταίο διάστημα.

Ο Τσιτσιπάς κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, σε έναν όμιλο «φωτιά» όπου μόνο οι πρώτοι δύο θα περάσουν στα ημιτελικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι απέναντι και στους τρεις αντιπάλους του, ο Στέφανος έχει αρνητικό ρεκόρ και σε κάθε περίπτωση, οι ελπίδες για να πάρει αήττητος το τουρνουά και να βρεθεί στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, περιορίζονται αισθητά.

Η διοργάνωση ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 του μηνός.

Αναλυτικά:

Πράσινο Γκρουπ

Κόκκινο Γκρουπ

The 2022 #NittoATPFinals groups are out



Green Group:



RAFAEL NADAL

CASPER RUUD

FELIX AUGER-ALIASSIME

TAYLOR FRITZ pic.twitter.com/XO60g9xOzA