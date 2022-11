Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δυνατή προπόνηση μαζί με τον Ράφα Ναδάλ, ενώ έκλεψε την παράσταση στη διάρκεια της παρουσίασης των 8 φιναλίστ.

Μία δυνατή προπόνηση με τον Ραφαέλ Ναδάλ έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χθες στο Τορίνο.

Ο Ελληνας τενίστας που έμαθε χθες τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του ATP Finals, έπαιξε και ένα σετ μαζί με τον Ισπανό θρύλο, σε ένα καλό ζέσταμα εν όψει του τελευταίου τουρνουά της σεζόν που αρχίζει την Κυριακή (13/11).

Λίγη ώρα αργότερα, αμφότεροι μαζί με τους άλλους έξι φιναλίστ, εμφανίστηκαν στο πλαίσιο του γκαλά της διοργάνωσης, εμφανίστηκαν στο κεντρικό γήπεδο για την παρουσίασή τους. Εκεί όταν ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το πως αισθάνεται που βρίσκεται στο Τορίνο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν το… φαγητό.

«Είναι φανταστικά να είμαι εδώ. Είναι μία πόλη σε όμορφη τοποθεσία και έχει τρομερή λευκή τρούφα» είπε με την παρουσιάστρια να τον ρωτάει αν ήρθε τελικά για τα αξιοθέατα και το φαγητό, αστειευόμενη προφανώς.

«Ναι ήρθα και για το φαγητό. Τι είναι η Ιταλία χωρίς φαγητό; Θα έχουμε έναν συνδυασμό από τένις και φεστιβάλ φαγητού» απάντησε ο Τσιτσιπάς.

Food is always on his mind pic.twitter.com/1LRjKSJZcP