ATP Finals: Ο Ντιμπαλά έκανε τον Ζβέρεφ για μια ημέρα Γιουβέντους (vid)

O Πάουλο Ντιμπαλά χάρισε μια φανέλα της Γιουβέντους στον νικητή του ATP Finals Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Γερμανός του έκανε πλάκα πως για ... σήμερα είναι φαν της ομάδας του Τορίνο.

O Πάουλο Ντιμπαλά δεν ήταν στην αποστολή της Γιουβέντους για το παιχνίδι με την Λάτσιο στη Ρώμη,είναι αμφίβολος και για το ματς με την Τσέλσι στο Λονδίνο και έτσι το έριξε στο τένις.

Έτσι είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την Pala Alpitour όπου φιλοξενήθηκε το ATP Finals για να δει τον τελικό ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Μετά από το τέλος του αγώνα πήγε στα αποδυτήρια όπου συνάντησε τον νικητή Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να τον συγχαρεί. Του έδωσε μια φανέλα της Γιουβέντους εκείνος του ... χάρισε για λίγο το τρόπαιο και του είπε πως για αυτή τη μέρα είναι Γιουβέντους.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι μεγάλος φαν της Μπάγερν Μονάχου ενώ ο Πάουλα Ντιμαπλά λατρεύει το τένις. Είναι φαν του Ρότζερ Φέντερερ και φίλος του Ντιέγκο Σβάρτσμαν ενώ η κοπέλα του, η Οριάνα, είναι εγγονή της σπουδαίας τενίστριας Γκαμπριέλα Σαμπατίνι.

He's a @juventusfc fan, but only for today



2021 champion @AlexZverev meets Paulo Dybala #NittoATPFinals pic.twitter.com/lzao0O7wz1